اصدر وزير الإدارة المحلية اليمنى عبد الرقيب قام بفتح إن مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية “نهبت أكثر من 63 باخرة إغاثية من ميناء الحديدة غربى اليمن.



وأضاف قام بفتح فى تصريحات أوردتها قناة “سكاى نيوز” اليوم الخميس ، أن الميليشيات استولت على أكثر من 233 قافلة مساعدات فى أعداد من محافظات البلاد، لاستخدامها “لصالح ما يسمى المجهود الحربي، وبيعها فى السوق السوداء“.



وأشاد الوزير اليمنى بخطوات منسقية الشؤون الإنسانية الرامية إلى “وضع خطة لاستخدام موانئ بديلة ومنها مينائى عدن والحدود والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة ستساعد كثيرا فى ايصال المساعدات إلى كافة محافظات الجمهورية، وضمان عدم عرقلتها من قبل مليشيا الانقلاب وستساهم فى تحسين الوضع الإنساني.

المصدر : مصر ناين