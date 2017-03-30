تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد عبد العاطى ومعاونيه، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة الكشف الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط “أحمد.م.ا” مسجل خطر، مقيم أبوطبل وبحوزته 25 تذكرة هيروين، وبندقية خرطوش تركى الصنع، وطلقة من ذات العيار، و420 جنيهًا متحصلات الإتجار وهاتف محمول يستخدمه فى الاتصال بعملائه.

تحررالمحضر رقم 80 93 جنايات المركز، وجارى العرض على النيابة السنةة تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى السنة الأول لنيابات كفر الشيخ.