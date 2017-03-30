أكد نائب الرئيس السوداني،حسبو محمد عبد الرحمن ، عزم حزب الموتمر الوطنى الحاكم على استكمال مسيرة الحوار الوطنى و التنمية والنهضة ودعم الخدمات مبرزا أن الحوار الوطنى أسهم فى تطور علاقات السودان الخارجية .



واصدر عبد الرحمن، فى كلمته اليوم الخميس،خلال المؤتمر السنة التنشيطى للمؤتمر الوطنى بالولاية الشمالية،الذى عقد تحت شعار “بالإنتاج والوحدة نستكمل النهضة” ،إن التحدى الحقيقى الذى نواجهه يتشبه فى استكمال الإصلاح الاقتصادى بزيادة الإنتاج موضحا أن السودان يعوِّل كثيراً على الولاية الشمالية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح .



ودعا عبد الرحمن ، أعضاء المؤتمر الوطنى لمواجهة الغلو والتطرف الدينى ،وتعظيم الفى منتصف ية ، والعمل على محاربة المخدرات والحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الولاء للوطن وإعلاء الأجندة الوطنية، بجانب الاهتمام بالبرامج الاجتماعية .



وشدد عبد الرحمن ، على ضرورة توحيد الصفوف وإنزال الحوار الوطنى للمجتمع، إلى حوار ثقافى وتكافلى برعاية الأيتام ومحو الأمية،وأن يكون الحوار بديلا للبندقية ،مؤكدا على أهمية الإصلاح الحزبى وتقوية وسائل المحاسبة والشورى .

المصدر : مصر ناين