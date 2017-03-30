أمرت نيابة مركز الجيزة، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار مدحت هانى رئيس النيابة بحبس “معاذ.م” 24 سنة جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سائق “توك توك” يدعى “أحمد محمد” 21 سنة بطلق نارى فى الصدر، لسرقة التوك توك الخاص به بدائرة قسم واجبة أبو النمرس بالجيزة.

واعترف المتهم فى التحقيقات، بأنه يوم الواقعة طلب من المجنى عليه توصيله إلى أحد المناطق بأبو النمرس، واستدرجه إلى أحدى المناطق النائية بقرية المنوات، وهناك هدده بسلاح نارى محاولًا سرقة الـ”توك توك” الخاص به، وحينما حاول المجنى عليه مقاومته أطلق صوبه عيار نارى فسقط على الأرض ينزف الدماء.

وأكد المتهم فى اعترافاته امام النيابة، أنه تخلص من جثة المجنى عليه واستولى على التوك توك وهاتف المجنى عليه المحمول، إلى أن تمكنت مؤسسات التأمين من إلقاء القبض، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم والمستخدم فى الجريمة، وأرشد المتهم عن الشخص، الذى اشترى منه التوك توك ويدعى “محمد.م” 20 سنة سائق.

المصدر : مصر ناين