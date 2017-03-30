عقدالباشمهندس على عبد الستار، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة فى منتصف ، ورئيس المركز والمدينة، اجتماعًا مصغرًا بحضور اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ.

واصدر عبد الستار، إنه حدد ملامح العمل المستقبلى، وكيفية استكمال خطة التنمية خلال السنة الحالى ووضع حلول لبعض المشاكل التى تواجه مركز ومدينة كفر الشيخ، مؤكدًا على أنه سيتم إزالة التعديات على الأرض الزراعية والإشغالات والنظافة والتجميل ومشاكل الطرق بالمركز والمدينة بجانب حل مشاكل المواطنين والعمل على خدمتهم طوال 24 ساعة.

وأكد مساعد المحافظ، على أن العمل مستمر خلال أيام الإجازات الرسمية، ووجه بمنع الإجازات لجميع عمال النظافة بمركز ومدينة كفر الشيخ، وكذلك منع الإجازات لرؤساء القرى، مطالبًا بضرورة تواجد جميع سكرتيرى القرى فى الشوارع بجانب رئيس القرية لتكثيف العمل الميدانى لوضع منظومة نظافة جديدة تشمل مدينة كفر الشيخ وكذلك قرى المركز.



مساعد محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع بنواب رئيس مدينة كفر الشيخ ورؤساء القرى

المصدر : مصر ناين