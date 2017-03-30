نفى مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، الخبر المنشور فى موقع وزارة خارجية الجمهورية العراقية، والذى كشف نية المملكة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، مؤكدًا عدم صحة ما جاء فى الخبر.

وأكد المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع جمهورية العراق، وتكثيف التواصل بين المسئولين فى البلدين وعلى أعلى المستويات، الذى عكسه اللقاء الذى تم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودولة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

المصدر : مصر ناين