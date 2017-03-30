اختتمت اليوم الخميس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تحت إشراف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، سلسلة المعسكرات التى نظمتها للحكام والحكام المساعدين خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر .

وكانت سلسلة المعسكرات قد شملت ثلاثة تجمعات تكونت كل منها من 60 حكما وحكما مساعدا تلقوا جميعا محاضرات وتدريبا عمليا أشرفت عليه مجموعة من الخبراء العالميين فى مقدمتهم ماسيم بوساكا المسئول الأول عن التحكيم فى العالم، والمحاضر الدولى الآسيوى خالد الدوخى، إضافة إلى كوكبة من أبرز المحاضرين الدوليين المصريين أبرزهم جمال الغندور وأحمد الشناوى وناصر عباس ووجيه أحمد، وفايز مراد ومجدى رزق وفهيم عمر.

كما تم التركيز خلال المعسكرات على السلبيات التى أفرزتها المباريات السابقة، مع شرح مفصل من المحاضرين عن كيفية تلافيها خلال المرحلة المقبلة.

وصرح عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة المشرف على التحكيم المصرى، بأن أهم ما أسفرت عنه المعسكرات الثلاثة هو وضع لجنة الحكام أيديها على أفضل المشاركين الذين تم انتقاؤهم من بين 180 حكما وحكما مساعدا سيتم الاعتماد عليهم فى إدارة المباريات المتبقية من عمر مسابقتى الدورى الممتاز والدرجة الأولى.

واختتم عبد الفتاح تصريحه بتوقعه أن يصدق مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه المقبل على التشكيل الجديد للجنتى الحكام وتطوير الحكام، بالإضافة إلى خطة التطوير التى عكف خلال الفترة الماضية على وضعها.

المصدر : مصر ناين