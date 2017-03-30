اصدر ت الفنانة ياسمين رئيس إن مهرجانا سينمائيا مصريا فى البرازيل اختار فيلم فتاة المصنع ضمن قائمة أهم ١٢ فيلما للمخرج محمد خان وذلك للعرض كإهداء له فى الدوره الأولى من المهرجان.

ونشرت ياسمين رئيس صورة لها مع خان من كواليس فيلم “فتاة المصنع” وعلقت عليها بالقول: “تم اختيار فيلم فتاة المصنع ضمن قائمة أهم ١٢ فيلما للأستاذ المخرج محمد خان وذلك للعرض كإهداء له فى الدورة الأولى من مهرجان سينمائى مصرى فى البرازيل، رحم الله الأستاذ محمد خان الذى ظل وسيظل فى قلبى للأبد”.



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المصدر : مصر ناين