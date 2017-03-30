اصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه فى ذكرى إحياء يوم الأرض الفلسطينى نؤكد على تأييد مصر الدائم لشقيقتها فلسطين فى الدفاع عن أرضها وكامل حقوقها.

ووجه رسالة ترحيب للشعب الفلسطينى خلال كلمته باحتفالية يوم الأرض التى تنظمها قنصلية فلسطين بالإسكندرية، الذى رفض الركوع للمحتل الالكيان الصهيونى ى وناضل سنوات طويلة فى الدفاع عن أرضه، مشيراً إلى أن الإسكندرية تتشرف بوجود القنصلية الفلسطينية وجاليتها على أرضها بقيادة قنصلها السنة السفير حسام الدباس، وهو ما يؤكد على العلاقات الوطيدة والتعاون بين البلدين.