كشفت سامسونج حديثا عن هاتفها الجديد جلاكسى S8 الذى يأتى كمنقذ للشركة الكورية الجنوبية من فضيحة تفجير “نوت 7″، كما يعد المنافس الرئيسى لهاتف أبل القادم آيفون 8، جراء ذلك قررت سامسونج أن يضم جلاكسى اس 8 العديد من المزايا والمواصفات الذى أجمع المحللون أن هاتف آيفون 8 سيكون مزودا بها، ونرصد لك فيما يلى مجموعة من تلك المزايا الموجودة بهاتف سامسونج الجديد جلاكسى S8 من الممكن أن تجعل آيفون 8 يبدو تقليديا.

– الشاشة الكاملة

يأتى هاتف جلاكسى S8 مع شاشة بقياس 5.8 بوصة، أما S8 بلس يأتى مع شاشة 6.2 بوصة، وكل منهم كاملة من الحافة للحافة بدون أطراف خارجية، وهى واحدة من أبرز المزايا المتوقعة لهاتف آيفون 8 القادم.



جلاكسى S8

– إزالة الزر الرئيسى

قررت سامسونج أن تكون هواتفها الجديدة جلاكسى S8 و جلاكسى S8 بلس بدون زر رئيسى، بشكل مختلف عن ما هو متاح الآن فى الأسواق، وهذه الميزة أكدت التسريبات أنها ستتوفر مع هاتف آيفون 8، وسيكون مستشعر بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة.

– الشحن اللاسلكى

تعد ميزة الشحن اللاسلكى من أبرز التحديثات التى تجرى وراء الشركات لدمجها داخل الهواتف الذكية، وهى الآن متاحة داخل جلاكسى S8 وستكون أيضا متاحة فى العديد من الهواتف التى سيتم إطلاقها هذا السنة.



شحن لاسلكى

– الكاميرا

من المعروف أن كاميرا هواتف آيفون تأتى بمزايا أفضل بكثير من هواتف الأندرويد، ولكن سامسونج حاولت المنافسة وزودت هاتفها الجديد بكاميرا خلفية 12 ميجابيكسل Dual Pixel وأخرى أمامية 8 ميجابيكسل.



كاميرا جلاكسى S8

– مساعد شخصى

من أبرز المزايا التى ميزت هواتف الآيفون هو المساعد الشخصى الصوتى “سيرى”، جراء ذلك حاولت الشركات المختلفة تطوير مساعدات خاصة بها، وسامسونج أيضا أطلقت مساعد Bixby لأول مرة داخل هاتفها الجديد جلاكسى S8.



شاشة جلاكسى S8

المصدر : مصر ناين