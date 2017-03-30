أعلنت الواجبة البريطانية، اليوم الخميس، عثور عمال إنقاذ فى الجبال على خمسة جثث مع حطام مروحية اختفت فى رحلة من إنجلترا إلى إيرلندا وفق ما ذكرته شبكة ” سكاى نيوز عربية ” .

وكانت المروحية من طراز توين سكوريل ذات الملكية الخاصة قد فشلت فى الوصول إلى دبلن، كما هو مقرر بعد إقلاعها، يوم الأربعاء، من مطار لوتون بالقرب من لندن.

وأجرى خفر السواحل البريطانيون والإيرلنديون، عمليات كشف، فوق بحر إيرلندا وسلسة جبال سنودونيا فى شمال ويلز.

وأظهر غاريث إيفانز، مفتش الواجبة فى شمال ويلز، أن الحطام والجثث تم العثور عليها يوم الخميس فى “أرض صعبة ووعرة للغاية” فى الجبال.

وأضاف أن ظروف الطقس كانت “بشعة والرؤية منخفضة إلى أقل من عشرة أمتار فى بعض الأماكن”.

المصدر : مصر ناين