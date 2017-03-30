أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة بإخلاء سبيل، “رجب.ش.م” 48 سنة مدرب بنادى رياضى شهير بمنطقة “ميت عقبة”، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى بدائرة قسم واجبة ثالث أكتوبر، بكفالة مالية قدرها 200 جنيه، وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

باشر التحقيقات فى القضية المستشار أحمد الترساوى وكيل النائب السنة، والذى كشف عن أن المؤسسات التأمينية تمكنت من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم واجبة ثالث أكتوبر، وبسؤاله عن هويته إظهرها للقوات التأمينية فضلاً عن كارنية شوف لأحد النوادى الرياضية الشهيرة، وتبين من خلالها أنه يعمل مدربًا بالنادى، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من مخدر الحشيش، فتم تحريزها وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

المصدر : مصر ناين