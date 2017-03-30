علق المطرب أحمد بهاء، عضو فريق “شارموفرز”، على “بوستر” المطرب تامر حسنى الخاص بحفله بالكلية األأمريكية بكره، الجمعة، بعبارات أغضبت جمهور المطرب الشهير.

وكتب عضو “شارموفرز” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “يا عينى مكبرين صورته على قد ما قدروا.. بس أنا فعلا خايف عليه فى الحفلة اللى جاية دى”.

وأدت تلك الكلمات إلى غضب جمهور نجم الجيل وهاجموا المطرب الشاب، ووصفوا تاريخه بأنه لا يقارن على الإطلاق بتامر حسنى وأنه يخشى من شعبيته وجماهيريته، وأن النجاح الحقيقى الذى يفعله تامر حسنى واستمراره لسنوات ليس نجاح لحظى.

ويشارك فريق “شارموفرز” فى حفل غنائى بكره، بنفس اليوم الذى يحيى فيه تامر حسنى حفله.



تعليق أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز



تعليقات جمهور تامر حسنى



تعليقات جمهور تامر حسنى

المصدر : مصر ناين