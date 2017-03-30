بدأت عملية إغاثة المتضررين من الحرب بجنوب السودان ، اليوم الخميس ، عبر المسار الذى يمر من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان، إلى هجليج وربكونا، وصولاً إلى بانتيو، بجانب مسار يتفرع منه عبر المجلد إلى أويل. وذلك بهدف نقل نحو 30 ألف طن مترى من المساعدات الغذائية.



وأشاد مدير العمليات ببرنامج الغذاء العالمي، تيتو توماس، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، باستجابة نظام السودان والمانحين والمنظمات الطوعية لنداء إغاثة المتضررين من الحرب بجنوب السودان، ما سهل عملية إيصال المواد الغذائية لنقطة الإمداد الرئيسة بمدينة الأبيض،مؤكدا إيصال 57 ألف طن مترى من الأغذية إلى المتأثرين بالحرب .

من جانبه،اصدر رئيس اللجنة العليا الوطنية لنقل الإغاثة، محمد فضل الله ،إن القافلة الأولى تضم 27 شاحنة تحمل 1150 طن مترى من الأغذية لولاية الوحدة بجنوب السودان، وسوف تعقبها رحلات منتظمة لنقل المواد الغذائية من مدينة الأبيض.



ونوه إلى أن خطة العمل تقتضى الإسراع فى ترحيل وإيصال المساعدات الغذائية للمتضررين خلال شهر ونصف من الآن قبل موسم هطول الأمطار، وذلك بعد توفر كل الاحتياجات اللازمة لإنجاح المهمة.

المصدر : مصر ناين