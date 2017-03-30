وجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تعليمات مشددة لكافة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالتعاون الكامل مع جميع الأسر المسيحية المنتقلة من سيناء وتقديم كافة سبل الدعم لهم، سواء كانوا طلابا أو معلمين أو سنةلين بالتعليم، محذرا من أى تقصير أو تجاهل تجاه أسرهم.

وأكد عجلان خلال اجتماعه بمديرى الإدارات والوكلاء بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية وعادل عطية مدير سنة التعليم السنة والدكتور أشرف سرج مدير سنة الشئون التنفيذية وكافة مديرى الإدارات بالديوان على ضرورة استمرار الدراسة فى المدارسة الى أن آخر يوم فى السنة الدراسى وإلغاء تكليف أى مدير مدرسة غير ملتزم ومن يخالف القانون سيحاسب بالقانون، ووجه حديثه لمديرى الإدارات التعليمية قائلا: ممصنف غلق التليفونات والدراسة لحد آخر يوم فى البرنامج الوقتى المحدد ولا مجال لغير ذلك.

واستطرد وكيل وزارة التعليم تعليماته بقوله “لو لقيت أى خطأ هحمل مدير الإدارة والوكيل المسئولية واللى مش هيحافظ على شغله ميلوقتيش” والتعاون يصب فى النهاية فى صالح العملية التعليمية وصالح المحافظة وصالح المجتمع بأكمله.

وأضاف: أنا لا أنجرف وراء الشائعات ولا الكلام إلا بالأدلة والبراهين ودعوا القافلة تسير ولا مجال عندى للمجاملات والانضباط هو ما يعنينى وأنا لا أخشى سوى الله والكبير ربنا وأكبر من الكل وكلنا سواسية فلا تخافوا سوى من الله.

وناقش عجلان خلال الاجتماع أعدادا من الموضوعات من بينها خطة تطوير ديوان المديرية والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والتواصل مع المحليات لمواجهة أى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس ومواجهة الباعة الجائلين واتباع الأساليب القانونية فى تسكين المديرين.

المصدر : مصر ناين