كرم السفير حسام الدباس، قنصل سنة فلسطين بالإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء نهاد شاهين، قائد القوات البحرية وأعداد من الشخصيات النسائية المؤثرة بالإسكندرية.

وأحيا الحفل فريق التذوق الفنى بأعداد من الأغانى الوطنية، بماسبة ذكرى إحياء يوم الأرض الفلسطينى، وذلك على مسرح مكتبة الإسكندرية.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى وقاضى قضاة فلسطين، وأعداد من قناصل الدول العربية والأجنبية وأعداد من شخصيات السنةة والجالية الفلسطينية بالإسكندرية.



تكريم محافظ الإسكندرية باحتفالية يوم الأرض



جانب من التكريم



أثناء تكريم الدكتور محمد سلطان باحتفالية يوم الأرض



تكريم محافظ الإسكندرية

المصدر : مصر ناين