بات أكرم توفيق، لاعب فى منتصف الأهلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه فى مباراة الداخلية المقرر لها السبت المقبل بالدورى الممتاز. وشارك توفيق فى المران الجماعى للفريق كاملا، بعد أن عانى فى اليومين الماضيين من إجهاد منعه من الانتظام فى التدريبات.

واستقر الجهاز الفنى بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسى الذى يخوض به مباراة الداخلية، ومن المقرر أن يقوم شريف إكرامى بحماية عرين الفريق، أمامه سعد سمير وأحمد حجازى وأحمد قام بفتحى فى الجبهة اليمنى، وصبرى رحيل ظهير أيسر، وفى الفى منتصف حسام عاشور وعمرو السولية، أمامهما عبد الله السعيد وأحمد حمودى وميدو جابر ثم عمرو جمال كمهاجم وحيد.

وشهد مران اليوم أيضا مشاركة على معلول ظهير أيسر الفريق بعد أن عاد للقاهرة ظهر اليوم قادما من بلاده، عقب مشاركته مع المنتخب التونسى فى مباراتى المغرب والكاميرون، كما شارك الرباعى الدولى شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وعمرو جمال فى التقسيمة الجماعية، فيما واصل جونيور أجايى برنامجه التأهيلى، حيث يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية.

المصدر : مصر ناين