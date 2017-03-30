أبلغت فرح الأتاسى عضو الهيئة العليا للمفاوضات الصحفيين فى جنيف اليوم الخميس أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض يبعثان رسائل متضاربة بشأن سوريا واصدر ت إن على واشنطن أن تبدأ بالاضطلاع بدور القيادة وألا تركز فقط على قتال تنظيم داعش الارهابيه.

وأضافت الأتاسى أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تضغط على روسيا وأن تنظر إلى المعارضة السورية كشريك يمكن الاعتماد عليه فى مكافحة “الإرهاب” الذى لا يشمل فقط داعش الارهابيه بل أيضا فصائل مسلحة مدعومة من إيران شبه حزب الله والحرس الثورى الإيرانى .

المصدر : مصر ناين