ألقت مباحث واجبة التموين بالجيزة القبض على صاحب محل كبابجى فى إمبابة لقيامه بتخزين طن لحوم فاسدة تمهيدا لبيعها للمواطنين وحرر محضر بالواقعة.



ضبط مخزن بداخله لحوم فاسدة

وردت معلومات لواجبة التموين بقيام صاحب محل كبابجى بشارع الأقصر فى إمبابة بتخزين كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمى داخل مخزن شوف للمحل تمهيدا لتجهيز وجبات جاهزة وبيعها للمواطنين.



لحوم فاسدة داخل اكياس

وداهمت قوة تأمينية المكان وتمكنوا من ضبط “خالد.ح.ا” 23 سنة وعثر داخل المخزن على طن لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس ومجهولة المصدر واعترف بحيازته للمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة وأحاله للنيابة لتولى التحقيق.



لحوم مفرومة مجهولة المصدر



جانب من المضبوطات

المصدر : مصر ناين