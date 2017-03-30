نشر مؤسس شركة “بلو أوريجين” الأمريكية لهندسة الطيران، جيف بيزوس، مؤخرا، صورا مذهلة من كبسولة جرى تصميمها كى تأخذ السياح، مستقبلا، إلى الفضاء وفق ما نشرته شبكة سكاى نيوزعربية .

ويعكف خبراء فى الوقت الحالى على دراسة التصميم الذى وضع للمركبة الفضائية، وتبين احتمال سفرها لمسافة 100 كيلومترات، فوق كوكب الأرض، وفق ما نقلت صحيفة “تلجراف” البريطانية.

وجرى تصميم الكبسولة، على شكل صاروخ عمودى، وأظهرت الصور اشتمالها على مقاعد قليلة، بالنظر إلى سعتها المحدودة .

وأظهر بيزوس أن التصميم حرص على التوفيق بين الأمان والراحة، قائلا إن النافذة التى ستقام فى المركبة، ستكون أكبر نافذة على الإطلاق فى عالم الفضاء.

ويقولالباشمهندس الشهير إن طموحه فى الحياة هو أن يرى، يوما، ملايين البشر، يعيشون ويعملون فى الفضاء، وهو أمر ما يزال متعذرا الى أن اليوم.

المصدر : مصر ناين