إنتهت لجنة وزارية من التقييم الجمهوري لفرق البراعم والكشافة بمدارس شمال سيناء مساء اليوم الخميس.

واصدر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريح له مساء اليوم ، إنه تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قامت لجنة الوزارة للتقييم الجمهوري للبراعم والكشافة والمكونة من السعيد سعد أبو سعدة رئيس اللجنة، والأعضاء محمد محمد المصري، وسعيد خليفة طه عضو بتقييم فرق البراعم لكل من براعم مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية، وبراعم مدرسة الرسالة الخاصة، وفريق الأشبال لمدرسة أحمد صفوت الإبتدائية، وفرق الكشافة لكل من كشافة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وكشافة مدرسة التربية الفكرية، وكشافة مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين.

كما تم تقييم فرق الكشافة بمدرسة أبو سلمة الثانوية، ومدرسة التجارة بنين الثانوية، ومدرسة 25 يناير الرسمية للغات ، وتقييم فرق الجوالة لكل من مدرسة الصناعات المتقدمة ومدرسة العريش الفندقية. وقدم البراعم والكشافة طابور العرض وفقرات ترحيبية باللجنة والضيوف كما تم تقديم برنامج إذاعي وثقافي وفقرات غنائية.

المصدر : مصر ناين