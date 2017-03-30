تفقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس كلية كفرالشيخ، اليوم الخميس، مجمع ملاعب الإسكواش بالكلية للوقوف على آخر تجهيزات الملاعب لاستقبال بطولة الجامعات المفتوحة للإسكواش يوم السبت الموافق الأول من شهر إبريل القادم.

واصدر الدكتور ماجد القمرى، رئيس كلية كفر الشيخ، إن الكلية سوف تستضيف يوم السبت 1 إبريل القادم، بطولة الجامعات المفتوحة للإسكواش والتى ستقام بمجمع ملاعب الإسكواش بالكلية ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والكشف العلمى.

أضاف القمرى، فى بيان له، أن 5 جامعات مصرية سوف تشارك فى البطولة وهى “الإسكندرية، والمنصورة والزقازيق، وطنطا، وكفر الشيخ”، متمنيًا التوفيق لجميع الجامعات المشاركة والتحلى بالروح الرياضية خلال البطولة.

المصدر : مصر ناين