تتلقى الفنانة وفاء صادق العزاء فى وفاة والدها المخرج عادل صادق، بكره الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقةالباشمهندسين.

كان المخرج القدير عادل صادق قد رحل عن عالمنا فجر أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تواجد داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات أكتوبر على مدار الشهر الماضى.

يذكر أن المخرج عادل صادق قدم العديد من المسلسلات التليفزيوينة والأعمال المسرحية، شبه مسلسلات “شىء من الخوف”و”بعد الظلام تشرق الشمس”و”أغلال ناعمة”و”ليه يادنيا ليه”، كما أنه عمل كمراقب سنة لأفلام التليفزيون، حصل المخرج عادل صادق على بكالوريس فى الإخراج السينيمائى والتلفزيونى من كلية جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ثم عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب، ثم التحق بالتلفزيون عند إنشائه، من أبرز أعماله أيضا “الغفران، آسف لا يوجد حل، ينابيع النهر”.

المصدر : مصر ناين