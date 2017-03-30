أعلن الجهاز الفنى للزمالك قائمة مباراة سموحة، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الـ23 بالدورى. وجاءت القائمة كالتالى: “جنش – عمر صلاح – على جبر – إسلام جمال – شوقي السعيد – أحمد توفيق – طارق حامد – أحمد فتوح – دونجا – أسامة إبراهيم – معروف يوسف – أيمن حفني – مصطفى قام بفتحي – محمد إبراهيم – أحمد رفعت – حسام باولو – باسم مرسى – ستانلى”.

وشهدت القائمة استبعاد كل من أحمد الشناوى وشيكابالا لأسباب فنية، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش ومحمد ناصف وحسنى قام بفتحى وأحمد جعفر وصلاح ريكو، وإبراهيم صلاح.

المصدر : مصر ناين