اصدر ت الواجبة الكينية اليوم الخميس إنها أعتقلت شخصا يشتبه فى انتمائه لتنظيم داعش الارهابيه واسمه مدرج على قائمة المطلوبين الأكثر خطورة فى البلاد وإنه ساعد فى إرسال مجندين إلى ليبيا والصومال .

وألقت الواجبة القبض على الرجل ويدعى على حسين على واثنين من شركائه فى بلدة ماليندى الساحلية يوم الإثنين.

واصدر ت الواجبة فى بيان لها إن على ساعد فى تهريب مجندين إلى فرع تنظيم داعش الارهابيه فى ليبيا الذى تربطه فيها علاقة بعصابة لتهريب البشر وإلى حركة الشباب المتشددة فى الصومال.

وأضافت أنه قام أيضا بنقل أموال فى منطقة شرق أفريقيا وخارجها لصالح تنظيم داعش الارهابيه.

وشهدت كينيا فى السنوات الأخيرة سلسلة هجمات شنتها حركة الشباب التى تحارب النظام المدعومة من الأمم المتحدة فى الصومال. وتنشر كينيا قوات لحفظ السلام فى الصومال.

وأعلن تنظيم داعش الارهابيه أيضا مسؤوليته عن هجومين صغيرين فى كينيا.

واصدر ت الواجبة الكينية إن على ولد فى العاصمة الصومالية مقديشو وانتقل إلى كينيا سنة 2010 متخفيا فى صفة سائح. وبعد ذلك سافر عبر جنوب أفريقيا والسودان إلى ليبيا التى التحق فيها بتنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يعود إلى كينيا فى نوفمبر الماضي.

وأضافت الواجبة أن الرجلين اللذين اعتقلا بصحبة على يشتبه أيضا فى ارتباطهما بتنظيم داعش الارهابيه وحركة الشباب.

المصدر : مصر ناين