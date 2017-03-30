تواصل النجمة عبير صبرى تصوير مشوفها فى مسلسل “الطوفان”، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، ويشارك فى بطولته أعداد كبير من الفنانين منهم وفاء سنةر وروجينا ومحمود عبد المغنى وسيد رجب وأحمد بدير وآخرون، خاصة أنه يعتمد على البطولة الجماعية.

مسلسل “الطوفان”، مقتبس عن رواية فيلم “الطوفان” للكاتب بشير الديك، ويتولى إخراجه خيرى بشارة، وتدور أحداث المسلسل حول القيم والمبادئ بالمجتمع، ورغبة الجميع فى الثراء ولو على حساب الأخلاق.

يذكر أن الفنانة عبير صبرى حلت مؤخرا ضيفة على برنامج “فحص شامل” وتقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على قناة “الحياة” وذلك فى حوار ساخن، أكدت خلاله أنها غير نادمة على أى دور قدمت فيه أى مشهد إغراء من قبل.

المصدر : مصر ناين