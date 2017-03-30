فاز فريق المنصورة على غزل المحلة بهدفين نظيفين لمروان شاهين، وأحمد كالوشا، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من عمر دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنصورة إلى النقطة 39 فى المركز السابع، بينما توقف رصيد المحلة عند النقطة 43 فى المركز الخامس.

كما شهد اليوم تعادل بلدية المحلة مع نبروه 1 / 1، وفاز كوم حمادة على الرجاء 1 / 0، وفاز شربين على دكرنس 2 / 1.

وجاءت باقى النتائج كالتالى:

الأوليمبى 0 : 0 كفر الشيخ

ألعاب دمنهور 1 : 1 حرس الحدود

الحرية 0 : 0 مياه البحيرة

صيد المحلة 1 : 0 بدر

المصدر : مصر ناين