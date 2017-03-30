اصدر ت بيرو اليوم الخميس إنها استدعت سفيرها لدى فنزويلا ونددت بقرار اتخذته المحكمة العليا الفنزويلية فى الآونة الأخيرة بالاضطلاع بمهام الكونجرس ووصفته بأنه “انتهاك سافر للنظام الديمقراطي”.

وأضافت وزارة خارجية بيرو فى بيان أنها بدأت مشاورات مع أعضاء آخرين فى منظمة الدول الأمريكية لكشف الإجراءات الالان ة الواجب اتخاذها للحفاظ على الديمقراطية فى فنزويلا.

واصدر ت المحكمة المؤيدة للنظام فى فنزويلا فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إنها اضطلعت بمهام البرلمان. وسبق أن ألغت المحكمة معظم قرارات البرلمان منذ فوز المعارضة بالأغلبية فى 2015.

واصدر رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكى على تويتر “أمريكا اللاتينية ديمقراطية. ما يحدث فى فنزويلا غير مقبول.”

وعبر كوتشينسكي، المصرفى السابق فى وول ستريت، عن قلقه للفنزويليين مرارا فى منتصف أزمة اقتصادية مستمرة فى البلاد وانتقد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لاتخاذه إجراءات صارمة ضد الخصوم السياسيين.

المصدر : مصر ناين