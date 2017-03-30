كشف وليد هويدى، مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، السبب الحقيقى الذى أدى لتأخر اللاعبين والجهاز الفنى عن نزول أرض الملعب فى بداية الشوط الثانى من مباراتهم أمام المصرى البورسعيدى، فى الدورى والتى انتهت بفوز الفريق الفيومى بنتيجة 4-2.

وأكد هويدى، فى تصريحات خاصة، أن التأخير لم يكن متعمدا، وجاء ل وجوب صلاة المغرب بين الشوطين وقام الجهاز الفنى واللاعبون بقضاء الصلاة، مما تسبب فى تأخر نزول الملعب لبضع دقائق.

وعن العقوبة التى وقعتها لجنة المسابقات بتغريم نادى المقاصة 20 ألف جنيه والمصرى 10 آلاف جنيه، اصدر هويدى: “نحترم لجنة لجنة المسابقات ولا تعليق على عقوباتها”.

وأرجعت اللجنة غرامة المقاصة إلى تأخر نزول الفريق فى الشوط الثانى، بجانب السلوك غير الرياضى للجهاز الفنى، فيما تم تغريم المصرى 10 آلاف للسلوك غير الرياضى.

المصدر : مصر ناين