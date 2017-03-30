نشر موقع “تليجراف” البريطانى أول صور خاصة بالكبسولة الفضائية التى من المقرر أن تحمل البشر فى رحلات سياحية فى الفضاء تستغرق يوما واحدا فقط، وتضم أكبر نوافذ احتوى عليها أى صاروخ فضائى على الإطلاق، وهى تسمح للسياح بالنظر من خلالها على المشهد الخارجى للفضاء.



BLUE ORIGIN كبسولة

وأصدرت شركة بلو أوريجين، وهى شركة الفضاء الأمريكية الممولة من القطاع الخاص والمملوكة “لجيف بيزوس” المدير التنفيذى لشركة “أمازون”، صورا للمفهوم الداخلى لكبسولة الفضاء الجديدة، التى تبدو مريحة من الداخل بشكل كبير، وتقوم الشركة حاليا باختبار سفينة الفضاء الجديدة “شيبارد”، التى صممت لتطير بالركاب على مسافة 62 ميلا (100 كم) فوق سطح الأرض.



رحلات الفضاء

ويقول “بيزوس”: “يركز برنامجنا الجديد لرحلات الطيران على إظهار أداء ومتانة كبسولة الفضاء الجديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التصميم الداخلى و الدقة الهندسية والسلامة والراحة”، وتشير الصور إلى أن كل المقاعد مريحة ومناسبة للأحجام المختلفة، وتوجد بجانب النوافذ الكبيرة.



كبسولة الفضاء



نوافذ الكبسولة

المصدر : مصر ناين