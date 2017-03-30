لم تترك المحامية الحقوقية أمل علم الدين زوجه نجم هوليوود الشهير جورج كلونى فترة الحمل تشغلها عن مهام عملها، فالتقطت عدسات مصورى ” البابارتزى ” عدة صور لأمل ( 39 سنة ) عندما وصلت إلى شاثام هاوس فى لندن لإلقاء كلمة عن جرائم الحرب فى سوريا والعراق.

الصور أظهرت مدى اهتمام أمل بالمناقشة فى القضايا الهامة وإعدادها لأعداد من الملفات والأوراق التى ظهرت من حقيبتها الجلدية التى كانت تحملها وهى الصور التى جعلت موقع “ديلى ميلى ” يؤكد ” أنها مستعدة تماما للمناقشة”.

أمل علم الدين فى لندن

ظهرت أمل علم الدين بالصور مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر وهو أحد تصميمات دار أزياء ” Dior ” ووصل سعره إلى 2975 جنيه إسترلينى، مع معطف أنيق باللون البيج.

يذكر أن أمل علم الدين وجورج كلونى ينتظران طفليهما ” التوائم “، إذ أكد جورج لإحدى وسائل الإعلام أنه ينتظر وصول طفليه للحياة، الى أن يستطيع هو و أمل أن يختارا أسماء الطفلين.

أمل بإطلالة مميزة

خاطفة للأنظار

بكامل أناقتها

المصدر : مصر ناين