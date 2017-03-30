طالبت صفاء مغورى “أم تقى” عروس بنها التى قتلت قبل زفافها بأيام من محافظة القليوبية، ضرورة ترحيل أسرة القاتل خارج المحافظة، جاء ذلك أثناء حضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم الخميس، احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والواجبة والأمهات المثاليات، بمكتبة مصر السنةة بمدينة بنها بمناسبة عيد الأم.

كان اللواء أنور سعيد، مدير تأمين القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء سايم بالواقعة، حيث دلت تحريات المباحث، إلى أن ضباط فريق الكشف الجنائى بمباحث قسم بنها، تمكنوا من ضبط شقيقين للمتهم “حسان .ص” 19 سنة طالب المتهم الرئيسى فى واقعة قتل “تقى .ن” الطالبة بكلية الآداب كلية بنها “عروس بنها” وتسديد 19 طعنة لها قبل زفافها بأسبوع من أجل سرقة مصوغاتها الذهبية من داخل شقة أسرتها فى القليوبية، وعثر التأمين على هاتف العروس المقتولة، قبل زفافها، بأيام داخل مسكن المتهم.

المصدر : مصر ناين