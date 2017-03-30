انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صحيفة “نيويورك تايمز” مجددا اليوم الخميس، مهددا بتغيير قوانين التشهير من أجل مقاضاة الصحيفة لفهمهم الخاطئ لكلامه.



واصدر ترامب ، فى تغريدة على تويتر -نقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية – ” أخفقت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة فى عالم وسائل الإعلام. لقد أساءت فهمى لمدة سنتين ، هل أغير قوانين التشهير؟ “.



وقد ذكر ترامب سابقا تغيير قوانين التشهير خلال حملتة ، وتعهد فى فبراير 2016 بإدخال قوانين لمقاضاة وسائل الإعلام التى تكتب ماصدر ات “سلبية ومفزعة عمدا” عنه.

واصدر ترامب فى تجمع فى فورت وورث بولاية تكساس “سأناقش قوانين التشهير الخاصة بنا، وعندما يكتبون ماصدر ات سلبية كاذبة، يمكننا مقاضاتهم وكسب الكثير من المال“.



وأضاف ترامب أننا سنناقش تلك قوانين التشهير، وعندما تكتب صحيفة نيويورك تايمز ماصدر ا، وهو عار كامل، أو عندما تكتب صحيفة واشنطن بوست ماصدر ا، يمكننا مقاضاتهم .

“لقد رأيتم معي، أنهم ليسوا محميين، لأننى لست شبه الأشخاص الآخرين، ولكنى لا أتقاضى المال ، وأنا لا أخذ أموالهم، وسنناقش قوانين التشهير، وسنجعل الناس يقاضوكم أكثر مما تتخيلوا“.



وكتب ترامب هذا الأسبوع عن صحيفة نيويورك تايمز على صفحته الرسمية على تويتر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

المصدر : مصر ناين