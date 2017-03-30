أحبطت قوات التأمين العراقية، اليوم الخميس، عملية إرهابية بواسطة سيارة مفخخة فى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالى العراق.



واصدر الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية – فى تصريح صحفى – إن قوة من استخبارات ومكافحة الإرهاب بصلاح الدين ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب وضبطت سيارة مفخخة معدة للتفجير فى مدينة تكريت.



وكانت المؤسسات الاستخبارية وقوات مكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين ضبطت خلية إرهابية مسؤولة عن عملية تفجير سيارة مفخخة يوم 15 مارس الجارى فى مدينة تكريت عقب 48 ساعة من تفجير السيارة بمدخل شارع الأطباء بمدينة تكريت؛ مما أسفر عن مصرع سبعة مدنيين عراقيين و42 جريحا.



من جهة أخرى، استكملت الفرق الفنية فى مديرية الاتصالات الجوية الشوفة إلى قيادة القوة الجوية العراقية عملية نصب وصيانة مدرج قاعدة “السلام الجوية” الذى أصبح جاهزا لاستقبال الطائرات ليلاً ونهاراً بعد ثلاثين يومياً من العمل وفق الإمكانات الذاتية للقيادة؛ حيث وفر مبالغ مالية كبيرة حال إسناد المشروع لشركات أجنبية؛ مما يدعم القدرة القتالية للقوات المسلحة العراقية فى الحرب على تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابي.

المصدر : مصر ناين