يدشن الجيش الألمانى الأسبوع المقبل قيادة لتأمين الإنترنت فى إطار جهوده لتعزيز دفاعات الفضاء الإلكترونى فى وقت تحذر فيه وكالات المخابرات الألمانية من زيادة الهجمات الكترونية الروسية.

واصدر متحدث باسم الوزارة إن الجيش الألمانى لا يزال هدفا ذا قيمة كبيرة للمتسللين مع تسجيل أكثر من 284 ألف محاولة لشن هجمات معقدة وإحترافية فى الأسابيع التسعة الأولى من السنة. وأظهر المتحدث أن هذه المحاولات لم تنجم عن أضرار.

ومن المقرر إقامة مقر القيادة الألمانية الجديدة فى مدينة بون بأعداد مبدئى من الموظفين قوامه 260 فردا على أن يصل إلى 13500 فى يوليو عند دمج القيادة العسكرية الحالية للاستطلاع الاستراتيجى ومراكز الاتصال الخاصة بالعمليات والمعلومات الجغرافية.

ويخطط الجيش للوصول بأعداد الموظفين فى القيادة الجديدة إلى 14500 بحلول سنة 2021 بينهم 1500 موظف مدنى .

واصدر المتحدث “إن التوسع فى القدرات الالكترونية مساهمة أساسية فى (تعزيز) مجمل الموقف التأمينى للنظام ويوفر فرصا إضافية لمنع الصراعات والتسنةل مع الأزمات التى تنطوى على تهديدات متأعدادة.”

وستعين وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين اللفتنانت جنرال لودويج لاينهوس رئيسا للقيادة الجديدة للفضاء الإلكترونى والمعلومات وهى سادس سلاح رئيسى فى الجيش بجانب البحرية والجيش وسلاح الجو والخدمات الطبية والأركان المشتركة.

واصدر ت المستشارة أنجيلا ميركل هذا الشهر إن حماية البنية الأساسية الألمانية من الهجمات الإلكترونية المحتملة أولوية قصوى.

وفى ديسمبر تحدثت وكالات مخابرات ألمانية عن زيادة فى أعداد الهجمات الالكترونية الروسية ضد الأحزاب السياسية وأشار إلى وجود دعاية وحملات تضليل تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع الألمانى.

المصدر : مصر ناين