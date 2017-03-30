تناول الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب في الإجتماع الشهري للقطاع العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالقطاع، والمشاكل التي تواجة الطلاب في المدن الجامعية، وإيجاد حلول جذرية لها.

كما تضمن المجلس مناقشة الموضوعات الطبية وشئون إدارة المدن وخدمات التصنيع وذلك بحضور المحاسب أكرم عبد الدايم أمين سنة الكلية الدكتور محمد زغلول المشرف على المدن الجامعية وأحمد فؤاد مدير سنة المدن الجامعية، والدكتور جلال عتلم مشرف سنة مدينة الطلبة والطالبات بمنوف، والدكتورة فاطمة الشافعي المشرف السنة على مدن الطالبات بشبين الكوم، ومديري إدارات المدن .

وشهد الإجتماع مناقشة أخر الإستعدادات لإسبوع شباب الجامعات الحادي عشر والمزمع إنطلاقه في سبتمبر القادم في رحاب كلية المنوفية والذي يشهد مشاركة ما يقرب من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعات المصرية.

كما تضمن الإجتماع مناقشة الموازنة الخاصة بالمقايسات التقديرية لإحتياجات إدارة المدن الجامعية من الصيانة الصيفية، وعمل المقايسات التقديرية لمركز خدمات التغذية ونزل الشباب، وتطوير البنية التحتية للمدن الجامعية.