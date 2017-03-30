



‎شكا أهالى منطقة عزت جلال وعرب المدابغ ومنطقة سيد وحى السادات، والمعلمين والأربعين ، وشارع المحافظة والذى يقع فيه ديوان سنة المحافظة، من زيادة أعداد الأعمدة والمحولات التى تخرج منها الأسلاك العارية ،وأسلاك الضغط العالي، وهو ما يهدد المارة والأطفال بحدوث كارثة.

وأكد الأهالى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لحى شرق ،وحى غرب وديوان المحافظة، ومديرية الوزارة ، الى أن يتحرك المسئولين لإنقاذ الأهالى، من تلك الكارثة ،إلا أنه وعلى حد وصفهم لم ينظر المسئولين إلى شكواهم بأى اهتمام ،محذرين، من تفاقم تلك الأزمة وخروج أسلاك الضغط العالى المميتة خارج المحولات والأعمدة، والتى تقتل أى شخص يقترب منها.

ووجه الأهالى شكواهم إلى وزير الوزارة مطالبين المسئولين بسرعة التحرك، ومعالجة تلك المشكلة ،مؤكدين أن شدة التيار الكهربائى الخارج من تلك الأسلاك، كفيل بقتل أى شخص يمر بجواره قبل المساس به.

وتقول منى عبد المولى أحدى السكان بمنطقة سيد أنه ما يقرب من نصف المنطقة بها أعمدة تخرج منها أسلاك عارية دون عازل وأكثر من شخص يتعرض للصعق الكهربائى دون أن يقترب من تلك الأعمدة، فمعظم الأعمدة تتدلى منها أسلاك غير واضحة للمارة وهو ما يسبب الصعق للمارة وخاصة الأطفال أثناء لهوهم، مضيفة أن هناك أسلاك كهربائية تخرج من أعمدة الشارع ومن المحولات ويخرج منها شرر متضاعف وشياط ،بشكل متواصل ورغم محاولة الاتصال أكثر من مرة بالنجدة والمسئولين إلا أنه لم يستجب لتلك الاستغاثات أى مسئول بالمحافظة ولا تزال الأعمدة على نفس مشكلتها.



اسلاك عارية بالشوارع



اسلاك الوزارة عارية بالاعمدة



اسلاك المحولات



اسلاك الضغط العالى مكشوفة



حى الاربعين الاعمدة خارج الخدمة



الاسلاك مكشوفة بمنطقة سيد



اسلاك ضغط عالى هابطه على الارض



شوارع عمومية بها اسلاك مكشوفة



محولات الوزارة بدون عازل



اسلاك الاعمدة مكشوفة على الكباري

المصدر : مصر ناين