طالبت وزيرة الاندماج الدنماركية، إنجر ستويبرج، الدنماركيين بإبلاغ المؤسسات التأمينية عن الأشخاص الذين لا يتحدثون بلهجة البلاد فى الأماكن السنةة، ولاسيما المطاعم لأنها قد تقوم بتشغيل مهاجرين غير شرعيين.

واصدر ت ستويبرج فى تصريحات أوردتها قناة “سكاى نيوز” اليوم الخميس، “إنها طالبت الدنماركيين العاديين المبادرة إلى الاتصال بالسلطات، إذا كانوا فى المطاعم وارتابوا فى ما يحدث لأن كثيرين لا يتحدثون الدنماركية إطلاقا ، مشيرة إلى أن الواجبة لا يمكنها دخول جميع مطاعم الدنمارك.

من جانبه اصدر النائب الاشتراكى الديمقراطي، دان يورجنسن، إن قيام مواطنين عاديين بلعب دور مفتشى المباحث لا يمكن أن يعود بالخير.

المصدر : مصر ناين