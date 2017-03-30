اجتمع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى فى أربيل مساء اليوم الخميس، مع الأمين السنة للأمم المتحدة انطونيو جوتيرس والوفد المرافق له.



وذكر بيان صحفى لرئاسة إقليم كردستان أن البارزانى أكد خلال الاجتماع أن الاستفتاء حول مصير الاقليم سيجرى قريبا لكى يكون العالم على علم برغبة شعب كردستان وقراره حول مستقبله.



وأوضح جوتيرس عن شكره لشعب ونظام كردستان لإيواء مئات آلاف النازحين العراقيين رغم المشكلات والتحديات الاقتصادية، منوها بقوات “البيشمركة” الكردية التى تصدت لإرهاب تنظيم(داعش الارهابيه)، لافتا إلى أنه سيبذل كل جهوده لتوفير الدعم الدولى لإقليم كردستان فى ملف النازحين.



وأكد استعداد الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون مابين الأطراف العراقية والإقليم لحل المشكلات العالقة وفى مرحلة ما بعد داعش الارهابيه، منوها بالتنسيق التأمينى والعسكرى بين قوات البيشمركة والجيش العراقى التى أدت لتحقيق انتصارات كبيرة.. بينما شكر البارزانى قوات التحالف الدولى والأمم المتحدة التى ساعدت إقليم كوردستان فى الحرب ضد داعش الارهابيه.

المصدر : مصر ناين