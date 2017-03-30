شهدت أحداث العالم اليوم الخميس مزيدا من الأحداث العالمية ، والتى كان على رأسها ، اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بكاراكاس ، وانطلاق المعرض الدولى للترفيه عن الكلاب فى اليابان، والآف الفلسطينيين يحيون ذكرى يوم الأرض فى منتصف قمع قوات الاحتلال الالكيان الصهيونى ى، بالإضافة إلى تظاهرات فى مقدونيا احتجاجا على استخدام اللغة الألبانية كلغة رسمية ثانية.



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اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بكاراكاس

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انطلاق المعرض الدولى للترفيه عن الكلاب فى اليابان

تظاهرات فى مقدونيا احتجاجا على استخدام اللغة الألبانية كلغة رسمية ثانية

الآف الفلسطينيين يحيون ذكرى يوم الأرض فى منتصف قمع الاحتلال





المصدر : مصر ناين