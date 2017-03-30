قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وضع لافتات إلكترونية على كل بوابات النادى مكتوب بداخلها: “الزمالك نادى القرن الحقيقى”.

وظهرت دعوات فور خسارة الكاميرونى عيسى حياتو رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بضرورة إعادة قام بفتح ملف نادى القرن، بعدما أكد هانى العتال عضو مجلس الزمالك السابق أن عدم حصول النادى الأبيض على هذا اللقب ل وجود فساد بالكاف، وبعدها أعلن مسئولو القلعة البيضاء إعادة قام بفتح هذا الملف.

ويجرى وراء مجلس الزمالك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على لقب نادى القرن، حيث يرى المجلس أن النادى تعرض للظلم عند اختيار نادى القرن، وأن المارد الأبيض كان الأحق بهذا اللقب بالنظر للبطولات التى حققها فى القرن الماضى، لكن الكاف لم يحتسب بعضها عند اختيار نادى القرن.

المصدر : مصر ناين