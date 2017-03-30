أكد المقدم هشام مكي، رئيس مباحث المرور ببنى سويف، أن تعاون المواطنين فى الإبلاغ عن أرقام لوحات السيارات الممتنعة عن التوقف لهم وإنتقاء ركاب بعينهم رافضين توصيل المعاقين وكبار السن إلى أماكنهم، يساعد فى ضبط السيارات ومعاقبة سائقيها.

وشدد “مكى” فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” اليوم، على معاقبة سائقى سيارات الأجرة “سرفيس وتاكسى” الذين يمتنعون عن الوقوف للركاب، بوقف سياراتهم لفترة مع تغليظ العقوبة حال تكرار المخالفة.

المصدر : مصر ناين