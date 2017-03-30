شهد النادى الأهلي اليوم الخميس 30/3/2017 أحداثًا عديدة، أهمها غياب النيجيري جونيور أجايى عن مباراة الداخلية يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

خرج النيجيري جونيور أجاى صانع ألعاب النادي الأهلي تماما من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري في مباراة الداخلية حيث يعاني من مزق في العضلة الخلفية ويؤدي حاليا برنامج تاهيلي للتخلص من الاصابة.

استقر الجهاز الفنى للأهلي وبنسبة كبيرة على التشكيل الأساسى الذى يخوض به مباراة الداخلية يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الحادى والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يقوم شريف إكرامى بحماية عرين الفريق، أمامه سعد سمير وأحمد حجازى وأحمد قام بفتحى فى الجبهة اليمنى، وصبرى رحيل ظهير أيسر، وفى الفى منتصف حسام عاشور وعمرو السولية، أمامهما عبد الله السعيد وأحمد حمودى وميدو جابر ثم عمرو جمال كمهاجم وحيد.

اصدر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للأهلي، إن ناديه لم يتلق أي خطابا من اتحاد الكرة الى أن الآن يُفيد بتوقيع عقوبة مالية ضد النادي الأحمر قدرها 300 ألف جنيه ل عدم التزام الفريق بإعلانات الشركة الراعية للإتحاد خلال مباراتىّ كأس مصر، بدور الـ32 والـ16.

وأكد شمس لـ”اليوم السابع”،أنه فى حال وصول خطابا للأهلي بهذه الغرامة سيتم الرد عليها فورا خاصة وأن لائحة المسابقة المحلية تم إرسالها بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من البطولة، وكان من المفترض أن تُرسل قبل انطلاق مباريات المسابقة الى أن يتم أخذ رأى الأندية والموافقة على بنودها.

اصدر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن الجميع في الفريق يتسنةل بمبدأ واحد هو العدل ولا يوجد هناك أي مجال للظلم أو غياب الشفافية، موضحاً أنه يمنح الفرصة لمن يستحقها ولن يتردد في عقاب أي مُخطئ مهما كان اسمه أو مكانته بالفريق.

وأكد حسام البدري لـ”اليوم السابع” أنه طالب جميع لاعبي في الفريق بضرورة الاجتهاد والتركيز في الملعب والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، لأن هذا سيكون السبيل الوحيد للمشاركة في المباريات ونيل رضا وقناعة الجهاز الفني.

اصدر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن الجهاز الفنى لم يوقّع أى غرامات مالية ضد ثنائى الفريق عماد متعب وأحمد قام بفتحى رغم اشتعال أزمتهما مؤخراً مع الجهاز.

وأظهر حسام البدرى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من خطورة اختراق الحظر الإعلامى المفروض عليهم حالياً، حيث تصل غرامة اختراق الحظر لـ200 ألف جنيه وترتفع إلى 500 ألف جنيه حال الهجوم ضد الجهاز الفنى فى وسائل الإعلام.

المصدر : مصر ناين