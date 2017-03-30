اصدر منظم الحفلات وليد منصور مالك الشركة المنظمة لحفل “ليالى أضواء المدينة” لصالح التليفزيون المصرى والذى كان مقررا اليوم 30 أبريل، للنجمة الكبيرة أنغام والنجم وائل جسار؛ وألغى منذ ساعات قليلة: “التزمت الصمت طوال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فيما يخص ملابسات إلغاء الحفل؛ وأؤكد أننى كنت من أكثر الأشخاص المتحمسين له من أجل رجوع حفلات “ليالى أضواء المدينة” خاصة بعدما لمسته من اهتمام شديد من قبل السيدة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة لإعادة هذا الحدث الكبير إلى الحياة من جديد بعد سنوات طويلة من الغياب.

وأضاف منصور، أن الحفل كان مقررا إقامته فى “بورتو شرم” وسهل رجل الأعمال الكبير منصور سنةر جميع التفاصيل وتذليل العقبات لإقامة هذا الحدث بوازع وطنى كبير؛ إذ وفر مكان الحفل وتحمل جميع التكاليف الخاصة بالتجهيزات من مسرح وصوت وإضاءة وتأمين؛ وتم بحمد الله تنفيذ كل ذلك على أكمل وجه كما هو مثبت بالصور المرفقة.

وأظهر منصور، أننا فوجئنا بامتناع الإذاعة عن استكمال باقى المستحقات المادية والمبالغ الخاصة بأجور السادة الفنانين وحجز تذاكر الطيران والتى تتجاوز مبلغ 800 ألف جنيه مصرى؛ ومحاولة تأجيل تلك المستحقات إلى الأسبوع المقبل؛ وهو الأمر الذى قوبل برفض شديد من السادة مديرى أعمال الفنانين أنغام ووائل جسار؛ وذلك لأنه جرت العادة على حصول الفنان على أجره وأجر فرقته الموسيقية كاملا قبل الحفل.

وشوف : وصلت فرقة الفنان وائل جسار الموسيقية صباح أمس الأربعاء 29 مارس من أجل إحياء الحفل؛ وتوجه الفنان وائل جسار إلى مطار “رفيق الحريرى” للقدوم إلى مصر.. وتمت محادثة تليفونية بين الأطراف الثلاثة ” وليد منصور والسيدة أمل مسعود والسيد عبده كاسب” قبل تحرك الفنان وائل جسار من لبنان سأل مدير أعماله خلالها عن كيفية الحصول على باقى المستحقات الخاصة بالفرقة والفنان، وهى مبلغ 25 ألف دولار هو البعض المتبقى من مستحقاته.

وفوجئ السيد عبده كاسب بأن الإذاعة سوف تقوم بتسديد بعض من المبلغ على أن يسدد باقى المبلغ الأسبوع المقبل؛ وهو الأمر الذى رفضه مدير أعمال الفنان ليعود وائل جسار إلى منزله من جديد ويلغى الرحلة بناء على تلك المكالمة، وأكد “منصور”، أنه تمت محاولات عديدة لتسليم المستحقات الخاصة بالنجم وائل جسار قبل قدومه إلى القاهرة كما وعدت السيدة أمل مسعود؛ إلا أنها لم تقم بتسليمنا أى مبالغ فقرر النجم وائل جسار الاعتذار عن الحفل.

وأضاف منصور، فيما يخص موقف النجمة أنغام والتى كان محدد سفرها مساء أمس 29 مارس الساعة الحادية عشر مساء؛ فقد تمت مكالمة بين السيد تامر عبد المنعم مدير أعمال أنغام والسيدة أمل مسعود ووليد منصور من أجل حصول أنغام على باقى مستحقاتها عن الحفل والتى تتجاوز 70% من أجرها؛ وأخبرنا السيد تامر عبد المنعم بضرورة حصوله على جميع مستحقاته قبل الحفل وهو الأمر الذى لم يحدث فقرر هو الآخر الاعتذار عن الحفل لحين استكمال مستحقاته المادية؛ خاصة أن فرقة الفنانة أنغام تزيد عن 40 عازفا وهو ما لا يمكن معه تأخير مستحقاتهم إلى ما بعد الحفل.

وعبر وليد منصور عن دهشته من البيان الذى أصدره التليفزيون خاصة أنه قام بتنفيذ كافة التزاماته تجاه الحفل مؤكدا أن التليفزيون كان من المفترض أن يدفع مبلغ مليون و 500 ألف جنيه؛ إلا أن المبلغ المأجور وصل إلى 650 ألف جنيه فقط من الرعاة الرسميين للحفل وكان يتبقى مبلغ 800 ألف جنيه كان من المفترض دفعهم قبل إقامة الحفل، مؤكدا أنه أقام فى نفس المكان “بورتو شرم” خلال شهرى يناير وفبراير ثلاثة حفلات لكبار نجوم الغناء فى العالم العربى هم النجم تامر حسنى والنجم محمد حماقى والنجم راغب علامة وخرجت جميعها ناجحة نالت إشادة كل الحاضرين ل حرص الشركة على المساهمة فى تنشيط السياحة فى شرم الشيخ؛ متسائلا : لماذا إذن لم تظهر كل تلك الأزمات والمشاكل إلا بعد تدخل التليفزيون فى الأمر؟!

وأضاف منصور، أن التليفزيون لم يقم بالدور المنوط به فى الحفل بخلاف عدم تسديد مستحقات النجوم والفرق الموسيقية؛ حيث كان من المفترض أن يعفى الحفل ضريبيا من رسوم “ضريبة الملاهى”؛ وكذلك لم يقم بدفع الرسوم المقررة من نقابة الموسيقيين عن مشاركة الفنانين الحية وتم تحرير محضر ضد التليفزيون بذلك لأنهم لم يقوموا بتسديد الرسوم.. كما كانت هناك مماطلة كبيرة من التليفزيون فى الحصول على تصاريح تأمين الحفل من وزارة الداخلية وهو الأمر الذى لم يتم إلا صباح يوم الحفل.

وفى النهاية أكد وليد منصور أن النجمة الكبيرة أنغام والنجم وائل جسار أكدا له حرصهما على إحياء الحفل فى وقت لاحق بنفس المقدم الذى حصلا عليه نظير الحفل على أن يتم دفع باقى مستحقاتهما كاملة قبل الحفل بثلاثة أيام؛ وذلك حرصا منهما على رجوع “ليالى أضواء المدينة”؛ وهو الأمر الذى رحب به على المستوى الشخصى تقديرا لدورهما الكبير فى إعادة أضواء المدينة من جديد.





المصدر : مصر ناين