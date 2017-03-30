فاز فريق سلة الزمالك على نظيره الأهلى فى أولى جولات قبل نهائى دورى سوبر السلة بنتيجة 67/69، فى اللحظات الأخيرة، وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة الأولى بتقدم الأحمر 16/23، 41/29، 53/48، ليحسم الفريق الأبيض المباراة لصالحه فى النهاية.

ويأتى فوز الزمالك بمثابة الثأر من الأهلي، خاصة أن الأخير فاز على الأول بنتيجة 60/62 فى أولى جولات الدورة المجمعة الأولى، التى أقيمت 24 مارس الحالى وبنفس الصالة بالمركز الأوليمبى للقوات المسلحة بالإسكندرية.

المصدر : مصر ناين