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الرئيس الروسى الاحتجاجات غير المرخصة سبب الربيع العربى الدامى

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الرئيس الروسى الاحتجاجات غير المرخصة سبب الربيع العربى الدامى

  اصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الاحتجاجات غير المرخصة جاءت بالربيع العربى والانقلاب على السلطة فى أوكرانيا.


وأضاف بوتين – أمام المنتدى القطبى الشمالى الدولى المنعقد اليوم الخميس فى مدينة “أرخانغيلسك” شمال غربى روسيا ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – ” أنا أعتبر أنه من الخطأ أن يحاول أحد ما أو أية قوى سياسية استخدام الإحتجاجات غير المرخصة كأداة لتحقيق مصالح ضيقة وأنانية“.


وشوف ” الاحتجاج ليس لغرض تحسين الأوضاع فى بلادهم ، وإنما لتلميع أنفسهم على الساحة السياسية قبيل أحداث سياسية ما ، بما فى ذلك الحملات الانتخابية الداخلية فى البلاد ، وأريد لفت انتباهكم بالرغم من أننا نعلم جيدًا وإياكم أن هذه الأداة استخدمت فى بداية ما يسمى بالربيع العربى ، إننا نعرف حق المعرفة إلى ماذا أدى ذلك ، وإلى الأحداث الدامية التى جاء بها للمنطقة“.


وتطرق الرئيس الروسى الى انعكاسات شبه هذه الاحتجاجات على الوضع فى أوكرانيا ، قائلاً : ” نحن نعلم جيدًا أنها كانت واحدة من الأسباب والحجج التى أدت الى قيام الانقلاب الحكومى فى أوكرانيا ، نحن نعلم فى أى فوضى أغرقت هذه الاحتجاجات جارتنا أوكرانيا“.

 

المصدر : مصر ناين

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