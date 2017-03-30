قتلت عائلة عراقية مكونة من 8 أفراد، بغارة جوية “خاطئة” من قبل التحالف الدولى استهدفت منزلا بالجانب الغربي من مدينة الموصل.

واصدر النقيب، فى جهاز الرد السريع العراقي، أنور الكركوكلى، نقلا عن مصادر تأمينية: أغارت مقاتلة بشكل خاطئ على منزل فى حى النجار غربى الموصل، كانت توجد فيه عائلة مدنية مكونة من رجل وزوجته وأبنائهم الستة، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل ومصرع أفراد العائلة على الفور”.

وأشار إلى أن القيادة العسكرية البرية زودت قيادة القوة الجوية العراقية بتقرير حول الحادثة، للتباحث مع قيادة التحالف الدولى لمعرفة هوية الطائرة ومحاسبة الجهة التى كانت تقف وراء هذه العملية.

وسبق أن وقعت فى 17 مارس الجارى، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 260 مدنيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء ضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على “حى الموصل الجديدة” الواقع في منطقة الموصل القديمة في البعض الغربي من المدينة التي تعتبر مركز محافظة نينوى.

المصدر : مصر ناين