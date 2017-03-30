وضع مسئولو النادى المصرى حداً لتوقف الحياة فى استاد بورسعيد بعد قفل لمدة أكثر من 5 سنوات، منذ وقوع حادثة استاد بورسعيد والتى راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير الأهلي، الذى ترتب عليه صدور قرار بغلق الاستاد إلى أجل غير مسمى.

وشهد مران الأربعاء تدرب فريق المصرى على ملعبه للمرة الأولى منذ وقوع حادثة الاستاد، حيث يرغب المصرى فى أن يستضيف ملعبه مبارياته المحلية بالدورى والكأس وبطولة كأس الكونفدرالية، بدلا من الانتاصدر للعب على استاد برج العرب. وشهد اليوم الأول لافتتاح استاد بورسعيد العديد من المشوف التى نبرزها فى السطور التالية:

1- الحضور الجماهيرى

شهد تدريب المصرى الأول على استاد بورسعيد بعد افتتاحه حضورا جماهيريا غفيرا احتفالا برجوع استاد المحافظة للحياة، وهللت الجماهير احتفالا بالقرار الذى طال انتظاره.

2- الاستعانة بالقرآن

قام مسئولو استاد بورسعيد بتشغيل القرآن الكريم قبل بدء المران لتكون خير افتتاحية للاستاد بآيات الذكر الحكيم، وكذلك خير بداية لرجوع الحياة إلى الملعب بعد 5 سنوات من الهجر.

3- دقيقة حداد

وقفت جماهير بورسعيد التى تواجدت فى استاد المصرى دقيقة حدادا فى أول يوم بمدرجات ملعب بورسعيد، منذ وقوع حادثة الاستاد فى اول فبراير لسنة 2012.

4- إطلاق الحمام الزاجل

كما قام المسئولون بإطلاق الحمام الزاجل مع بداية انطلاق المران لفريق المصرى كلفتة طيبة من المسئولين، لاسيما أن الحمام يرمز إلى السلام.

5- تحية العميد

حرصت جماهير بورسعيد على تحية حسام حسن المدير الفنى للمصرى فى أول مران على استاد بورسعيد، تكريما لجهده مع الفريق البورسعيدى وحثته على الاستمرار فى تقديم العروض القوية.

6- هدف العميد

شهد تدريب الأمس تسجيل حسام حسن هدفا من ركلة ثابتة، واستعاد العميد حاسة التسجيل والتى غاب عنه منذ اعتزال كرة القدم.

المصدر : مصر ناين