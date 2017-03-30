بدأ الفنان محمد كامل تصوير مشوفه فى مسلسل “تحت أمر السيادة” للنجمة يسرا، وذلك عقب انضمامه لفريق العمل المسلسل، المقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل.

واصدر “كامل” فى تصريحات لـ “اليوم السابع” أنه سعيد بهذه التجربة، وأنه يستمتع بالوقوف أمام “يسرا”، مؤكدا أنه سيقدم دورا وشخصية مختلفة عما قدمه سابقا، مشيرا إلى أن العمل سيكون نقله هامه فى مسيرته الفنية.

مسلسل “تحت أمر السيادة” بطولة يسرا، محمود عبد المغنى، محمد كامل، إيمان العاصى، المطربة الشعبية بوسى، تأليف إياد عبدالمجيد وإخراج هانى خليفة، وتدور أحداث العمل إطار اجتماعى حول حياة أفراد الطبقة الارستقراطية، كما تصور أحداث المسلسل فى منطقة الوراق.

على صعيد آخر يحضر محمد كامل لفيلمه الجديد” ٥٣ دقيقة”مع المخرج مازن سعيد، وهو بطولة الفنان أحمد فلوكس، والتى تدور أحداثه فى إطار تاريخى، يعرض الدور البطولى لرجال القوات المصرية فى معركة المنصورة الجوية الشهيرة.

يذكر أن آخر أعمال محمد كامل مسلسل سقوط حر مع النجمة نيللى كريم، وأحمد وفيق، وإخراج شوقى الماجرى.





المصدر : مصر ناين