أعلنت شركة فيس بوك عن إتاحة ميزة البث المباشر للفيديوهات 360 درجة لجميع المستخدمين حول العالم، فإذا كنت تمتلك المعدات التى تساعدك فى ذلك شبه كاميرا جير 360 التى أعلنت عنها سامسونج مؤخرا أو Insta360، فيكون من السهل بث فيديوهات 360 درجة عالية الجودة على فيس بوك.

وتعمل هذه الميزة باستخدام تقنية فيس بوك للبث المباشر، وتوفر مشوف بجودة 1080p، 30fps، وأقصى وقت للبث سيكون أربع ساعات، يوصى فيس بوك بأن تكون سرعة الإنترنت على هاتفك الذكى بحد أدنى 4 ميجابت فى الثانية لضمان الجودة العالية وعدم انقطاع البث بشكل مفاجئ عن المستخدمين.

ويمكن أيضا استخدام إما التطبيق المخصص للكاميرا، أو الانتاصدر إلى facebook.com/live/create لبدأ البث مع الكاميرات لم يتم إعدادها لهذا الغرض.

ويذكر أن فيس بوك تعتمد بشكل أساسى على الفيديوهات وخاصة البث المباشر لزيادة أعداد مستخدميها وربطهم أكثر بالموقع وللاستفادة منه أيضا فى الإعلانات، وخلال الفترة الماضية أطلقت العديد من المزايا والتحديثات التى تضمن انتشار هذا المحتوى.

المصدر : مصر ناين